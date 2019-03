Mehrere Kliniken in Großbritannien haben ein chirurgisches Gerät aus dem Verkehr gezogen, weil es offenbar Risiken für Patienten birgt.

Wie der Guardian berichtet geht es um eine Art Infusionspumpe, die Flüssigkeiten erwärmt, bevor sie in den Körper geleitet werden. Nach Erkenntnissen eines Forschungsteams aus Göttingen gibt das Gerät bei bestimmten Flüssigkeiten Aluminium ab; in Tests wurde eine Konzentration gemessen, die mehr als hundert Mal höher liegt als der Wert, der als unbedenklich gilt. Eine erhöhte Aluminiumkonzentration wird - insbesondere bei Neugeborenen - in Verbindung gebracht mit neurologischen Schäden.

Die Pumpe ist nicht nur in britischen Kliniken im Einsatz, sondern auch in anderen Ländern der Europäischen Union und in den USA zugelassen.