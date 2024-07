Die Bundesregierung will, dass wir leichter zu Fuß von A nach B kommen.

Die Rheinische Post berichtet über ein Startegie-Papier. Demnach ist zum Beispiel geplant, Gehwege breiter zu bauen und damit auch sicherer zu machen. In dem Entwurf steht, dass aktuell viele Gehwege zu schmal sind - und oft zugeparkt oder durch Mülltonnen zugestellt werden.

Die Bundesregierung will, dass wir bis 2030 deutlich mehr Strecken zu Fuß zurücklegen als jetzt. In dem Entwurf steht auch: Keine Art der Fortbewegung benötige so wenig Platz und Energie wie der Fußverkehr.