Es wird mehr gestreamt - aber nicht unbedingt mehr dafür gezahlt.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Herbst und Winter 2020. Demnach machte Video-Streaming bei den meisten Befragten in Deutschland (65 Prozent) rund die Hälfte des gesamten Konsums an Filmen, Serien und Co aus. Im Bereich Musik war das bei 45 Prozent der Fall. Viele verschiedene Abos hatten die Befragten aber nicht - im Schnitt waren es gerade mal ein bis zwei verschiedene Dienste. Mehr als die Hälfte streamte ihre Musik gratis. Dabei hat sich der Anteil derjenigen, die bereit sind für Streaming-Dienste zu bezahlen, in den letzten Jahren deutlich vergrößert.

Die Forschenden hinter der Umfrage sagen: Im Lockdown hat nicht nur der Trend zum Streaming weiter zugenommen, sondern auch der zur internetbasierten Kommunikation. Besonders Video-Telefonie nahm zu. Die allermeisten Befragten blieben aber auch dem Telefonieren treu und nutzten die verschiedenen Kommunikationsmittel ergänzend zueinander.

Für die Studie hat ein Forschungsteam der Hochschule Fresenius im Herbst/Winter 2020 rund 3100 Menschen in Deutschland befragt.