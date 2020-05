Bisher wurden allerdings gar nicht mal so viele Pflanzen auf Wirkstoffe hin untersucht, vielleicht ließen sich also noch mehr Heilpflanzen finden. Forschende aus Leipzig und Halle haben versucht, eine Datenbank zu entwickeln, in der alle Pflanzen einer bestimmten Region und ihre Inhaltsstoffe zusammengefasst werden.

So lässt sich unter anderem ablesen, in welchen Pflanzengruppen besonders viele heilende Wirkstoffe sind und in welchen Gegenden die Wahrscheinlichkeit hoch ist, neue Wirkstoffe zu finden. Die Forschenden haben das am Beispiel der indonesischen Insel Java gemacht. Dort gibt es die meisten Wirkstoffe vermutlich in den Bergregionen.

Wie wichtig Heilpflanzen sein können, zeigt beispielsweise, dass über 70 Prozent aller zurzeit eingesetzten Antibiotika ihren Ursprung in natürlichen Substanzen haben. Sie werden aus Pflanzen, Pilzen, Bakterien und marinen Organismen gewonnen.