Forscher aus den USA sind jetzt einer Methode auf der Spur, die das möglich machen soll. Das Grundproblem: Manche Wirkstoffe sind sehr empfindlich - so sehr, dass sie nach der Begegnung mit Magensäure unwirksam sind und gespritzt werden müssen. Insulin zählt dazu. Die Wissenschaftler präsentieren im Fachmagazin Nature Medicine eine Kapsel, die es durch den Magen in den Dünndarm schafft und erst dort ihre Ladung auspackt: Mikronadeln, beladen zum Beispiel mit Insulin. Diese Nadeln bohren sich in die oberste Zellschicht der Dünndarmwand - die keine Schmerzrezeptoren hat - und geben den Wirkstoff frei.

Die Methode wurde bisher im Labor und an Schweinen erfolgreich erprobt.

Die besonderen Eigenschaften der Kapsel orientieren sich an den unterschiedlichen pH-Werten der Organe. Sie besitzt eine Polymerschicht, die so designt wurde, dass sie vor Magensäure schützt, im Dünndarm aber aufbricht. Also dort, wo der pH-Wert wesentlich höher liegt.

Eine ähnliche Idee hatte ein Forschungsteam schon Anfang des Jahres veröffentlicht. Mit ihren Kapseln würden die Mikronadeln schon im Magen zustechen und nicht erst im Dünndarm.