Es ist ein bekanntes Problem, das ganze Ausmaß ist allerdings jetzt noch klarer geworden. Eine globale Untersuchung von Forschenden der University of York in Großbritannien zeigt: Fast alle Flüsse weltweit sind mit gängigen Medikamenten belastet.

Sogar in der Antarktis haben Forschende Arzneimittel-Rückstände entdeckt. In einem Viertel der untersuchten Flüsse lagen die Konzentrationen über den Grenzwerten, die als unbedenklich gelten. Besonders hohe Rückstände gab es von Paracetamol, dem Diabetesmittel Metformin und mehreren Antibiotika. Meistens war das Wasser gleich mit mehreren Wirkstoffen kontaminiert. Die höchsten Gesamtwerte erreichten Proben aus dem pakistanischen Lahore. In Europa waren Wasserproben aus Madrid am stärksten belastet.

Die einzigen Wasserproben ohne solche Medikamenten-Rückstände entdeckten die Forschenden in entlegenen Regionen von Island und in einem Dorf im Amazonasgebiet, in dem ein Volk lebt, das bisher keinerlei westliche Medizin nutzt.

Für ihre Studie haben die Forschenden fast 260 Flüsse in mehr als 100 Ländern untersucht – es ist die bisher umfassendste Erhebung zu dem Thema.