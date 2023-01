Seit Beginn der Pandemie läuft die Suche nach Medikamenten und Wirkstoffen, die uns vor dem Virus schützen.

Ein Team aus Kanada ist jetzt in Meeresorganismen fündig geworden - genauer: in Bakterien und in einem Schwamm. Die produzieren laut den Experimenten eine Substanz, die menschliche Lungenzellen davor schützt, dass sich das Coronavirus in ihnen vermehren kann. Alle Substanzen wirkten in kleinen Dosen auch gegen Virusvarianten wie Delta und Omikron und schädigten die Zellen nicht.

Wirkung gegen verschiedene Virus-Varianten

Damit haben sie die ersten wichtigen Hürden auf dem Weg zum Medikment genommen - aber der Weg dahin ist lang und die meisten neuen Substanzen fallen wieder raus, weil ihnen andere wichtige Eigenschaften fehlen.

Die Screening-Tests im Labor laufen aber weiter. Ein wichtiges Werkzeug sind Viren, denen ein fluoreszierend-grünes Anhängsel verpasst wurde: So kann man auf den ersten Blick sehen, welche Zellen infiziert wurden.