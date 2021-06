Heute ist es genau 40 Jahre her, dass zum ersten Mal Fälle von Aids erwähnt wurden.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC berichtete am 5. Juni 1981 in ihrem wöchentlichen Mitteilungsblatt von fünf homosexuellen Männern zwischen 29 und 36, die plötzlich an einer ungewöhnlichen Lungenentzündung erkrankt seien. Zwei von ihnen starben. Die Behörde vermutete eine "Fehlfunktion des Immunsystems". Einen Monat später gab es in der New York Times eine Meldung mit der Überschrift "Seltener Krebs bei 41 Homosexuellen festgestellt".

Ein Jahr später bekam die Krankheit den Namen Aids. 1983 beschrieb dann ein französisches Forschungsteam zum ersten Mal das HI-Virus. Es wird vor allem beim Geschlechtsverkehr übertragen und löst nach einer längeren Latenzphase die Krankheit Aids aus, wenn es nicht behandelt wird.

Die Deutsche Aidshilfe erklärte zum Jahrestag, die Wissenschaft habe viel erreicht und die Gesellschaft im Umgang mit HIV viel gelernt. Global und auch in Deutschland hätten viele Menschen aber weiterhin keinen Zugang zu Prävention und Behandlung.