Es wird schon länger gewarnt, zu leichtfertig Antibiotika einzusetzen - weil Bakterien so schneller resistent werden können und die Mittel dann vielleicht nicht mehr helfen wirken, wenn es ernst wird.

Diese Warnungen scheinen zu helfen. Laut einer Auswertung eines AOK-Instituts haben Kassen-Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 2022 zwar wieder mehr Antibiotika verschrieben als in den Vorjahren - aber weiter weniger als noch vor der Corona-Pandemie. Auch in der Tierhaltung werden immer weniger Antibiotika eingesetzt. Das werten die Fachleute insgesamt als positiven Trend.

Reserve-Antibiotika weiter gefährlich

Sie sehen aber noch ein Problem: Dass sehr häufig Reserve-Antibiotika verschrieben werden. Gerade die sollen aber eigentlich nur bei wirklich schweren bakteriellen Infektionen verschrieben werden. Die Fachleute fordern dafür mehr Problembewusstsein in den Arztpraxen. Aber sie sehen als Ursache auch die Liefer-Engpässe bei Medikamentenherstellern und Apotheken. Da müsse auch die Politik ran.