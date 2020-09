In der Geschichte der Medizin gilt traditionell der in Rom tätige griechische Arzt Galen als der Vater der Anatomie.

Seine Beschreibung von den Strukturen im Inneren des menschlichen Körpers galten noch bis ins späte Mittelalter als Standard. Jetzt melden sich zwei britische Wissenschaftlerinnen zu Wort. Auf dem Portal The Conversation stellen sie ihre aktuelle Forschung vor. Demnach haben schon hunderte Jahre vor Galen Menschen in China das Körperinnere beschrieben – und zwar in Form eines anatomischen Atlas. Der wurde als Beigabe in einem Grab einer Adligen aus der Han-Dynastie aus dem 2. Jahrhundert vor Christus gefunden.

Auch Geschichte der Akupunktur betroffen

Die damaligen Verfasser hatten offenbar die Vorstellung von Energieflüssen, die durch den Körper gehen und beschrieben Strukturen, die dazu beitragen könnten. Laut den Forscherinnen verändert der Fund auch die Geschichte der Akupunktur. Denn die Beobachtungen dienten damals offenbar als Grundlage für spätere chinesische Standardwerke der Akupunktur. Bei dieser Behandlung sollen der traditionellen chinesischen Medizin zufolge Nadelstiche an spezifischen Stellen den Fluss von Lebensenergie im Körper beeinflussen.