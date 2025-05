Eine individuelle Gentherapie gilt als große Hoffnung für Menschen mit sehr seltenen Erbkrankheiten, die man sonst nicht behandeln kann.

Mit so einer Gentherapie hat ein Medizinteam in den USA zum ersten Mal erfolgreich ein Baby behandelt. Es leidet unter einer seltenen, angeborenen Lebererkrankung, die durch eine Gen-Mutation verursacht wird: Sie sorgt für Nervenschäden und Entwicklungsstörungen und verläuft in vielen Fällen tödlich. Die Genmutation kann bei jedem Betroffenen unterschiedlich aussehen, deshalb ist es wichtig, dass die Gentherapie auf die einzelne Person zugeschnitten ist.

Wie die Forschenden im New England Journal of Medicine schreiben, haben sie die Behandlung auf dem Prinzip der Genschere CRISPR/Cas9 aufgebaut. Mit ihrer Methode kann man wohl ganz präzise an einer ganz bestimmten Stelle im Erbgut einen DNA-Baustein reparieren. Diesen Reparatur-Komplex bekam das Baby zweimal als Infusion. Die Forschenden sagen, sieben Wochen nach der letzten Infusion konnte die Medikamentendosis gegen die Krankheitssymptome halbiert werden. Der Säugling hat die Behandlung offenbar gut vertragen und auch sein Immunsystem war erstaunlich stark.

Unabhängige Fachleute kritisieren unter anderem, dass die Gentherapie zu teuer und damit nicht für alle Betroffenen zugänglich ist.