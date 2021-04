Das schreiben Forschende aus Schottland und den USA im Fachmagazin Plos Genetics. Schon bekannt war, dass Frauen öfter unter chronischen Schmerzen leiden als Männer - es ist nur nicht klar, woran das liegen könnte. Die Forschenden haben jetzt die bisher größte genetische Studie dazu durchgeführt, in der Frauen und Männer getrennt analysiert wurden. Daran nahmen mehr als 200.000 Frauen teil und fast 180.000 Männer. Dabei suchten die Forschenden nach genetischen Variationen, die mit chronischen Schmerzen verbunden werden.

Es zeigte sich wie schon in früheren Studien, dass chronische Schmerzen zum großen Teil im Gehirn entstehen und weniger an den Stellen, an denen die Menschen den Schmerz spüren. Zusätzlich gab es feine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, weshalb die Forschenden sagen, dass die Schmerzen mindestens zum Teil genetisch bedingt sein müssen. Zukünftige Studien sollten deshalb stärker darauf achten.