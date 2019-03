Wie gefährlich, hat jetzt ein Team von britischen Forschenden ausgerechnet. Sie schreiben in einem Fachjournal, dass pro Jahr rund 50.000 Todesfälle mit zu viel Sitzen zu tun haben könnten - das ist statistisch gesehen fast jeder achte Todesfall. Die Menschen sterben zwar nicht direkt am Rumsitzen, aber nach früheren Studien steigt mit zu viel Sitzen das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes oder manche Krebsarten. Das kostet auch das Gesundheitssystem eine ganze Menge Geld; laut den Forschern sind es in Großbritannien geschätzt 700 Millionen Pfund pro Jahr. Sie sagen sogar, dass diese Schätzung noch recht konservativ ist, weil Kosten für andere Dinge wie Rückenprobleme nicht eingegangen sind.

Gesundheitlich kritisch wird es laut der Studie, wenn wir pro Tag mehr als sechs Stunden sitzend verbringen. Das betrifft rund ein Drittel aller erwachsenen Briten. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob wir rumsitzen oder rumliegen.