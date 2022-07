Und zwar unter anderem von Forschenden der Hamburger Uniklinik Eppendorf. In ihrer Studie im Fachmagazin The Lancet schreiben die Medizinerinnen, dass sie die kleinen Plastikteile nur in kranken Organen gefunden haben, bei Betroffenen von Leberzirrhose. In gesunden Lebern - konnten die Forschenden solche künstlichen Fremdköper nicht finden. Untersucht wurden mehrere Gewebeproben von kranken und gesunden Lebern.

Mikroplastik auch in menschlichen Zellen



Vorher hatten Forschende schon Kunststoffpartikel im Blut, im Stuhl, in der Lunge, im Hirn oder der Plazenta von Menschen oder menschlichen Zellen entdeckt. Mikroplastik gilt als gesundheitsschädlich. Wie gefährlich die Kunststoffe im Organismus sind, ist aber noch nicht ganz klar.