Wie kann verhindert werden, dass Menschen von Medikamenten heftige Nebenwirkungen bekommen?

Helfen könnte zumindest in einigen Fällen ein Gen-Test vorab. Das sagen Forschende der Queen Mary University in London. Möglicherweise würde ein Test auf drei Gene reichen. Darüber schreiben die Forschenden im Fachmagazin Plos Medicine. Sie haben für ihre Studie geschaut, welche unerwünschten Nebenwirkungen in den letzten 60 Jahren gemeldet wurden an die britische Arzneimittelbehörde. Dabei zeigte sich: Knapp ein Zehntel der Nebenwirkungen wird mit Genen in Verbindung gebracht, drei Viertel davon mit drei bestimmten Gen-Varianten. Die beeinflussen wohl, wie unser Körper auf ein Medikament reagiert.

Die Forschenden sagen: Wenn Menschen vor Einnahme von Medikamenten auf diese drei Gene getestet würden, könnte das viele Nebenwirkungen verhindern. Besonders hoch ist das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen offenbar bei Medikamenten gegen psychische Krankheiten und bei Herz-Kreislauf-Mitteln.