Oft braucht man ihn aber nur für ein paar Wochen, zum Beispiel nach einer Herz-OP, einem Herzinfarkt oder einer Überdosis Drogen. Dann ist eine weitere Operation nötig, um ihn wieder herauszuholen. Forschende aus den USA haben jetzt den ersten Herzschrittmacher konstruiert, der sich nach fünf bis sieben Wochen von selbst im Körper auflöst. Weitere Vorteile: Er braucht keine Kabel und keine Batterien, die Entzündungen verursachen können.

Bisher werden bei temporären Schrittmachern Elektroden an den Herzmuskel angebracht, die später wieder abgenommen werden müssen. Leitungen führen durch den Körper nach draußen zur Stromversorgung und zum Impulsgeber. All das würde bei dem neuen Gerät wegfallen. Das wiegt nur ein halbes Gramm und ist extrem flexibel. Die Forschenden können sich sogar vorstellen, es irgendwann intravenös in den Körper zu spritzen. Bisher wurde der selbstauflösende Herzschrittmacher aber nur erfolgreich an Tieren getestet.