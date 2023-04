Viele Impfstoffe müssen immer gut gekühlt werden - deshalb kann es schwierig sein, sie in abgelegene Gegenden zu transportieren.

Eine mögliche Lösung für das Problem hat jetzt ein internationales Forschungsteam gefunden: Die Forschenden haben einen mobilen Drucker entwickelt, mit dem Impfstoffe einfach nach Bedarf hergestellt werden könnten. Aus dem Drucker kommen keine Spritzen, sondern Pflaster mit Mikronadeln. Konkret funktioniert es in etwa so: Im Inneren des Druckers sind Platten mit Mulden für Mikronadel-Pflaster. Da wird die Druckerflüssigkeit mit dem Impfstoff hineingespritzt und ein Vakuum saugt die Flüssigkeit nach unten in die Mikronadeln.