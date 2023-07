In Australien kann es jetzt Psychedelika auf Rezept geben.

Seit Samstag können australische Ärzte MDMA - sprich Ecstasy - verschreiben, um damit eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu behandeln. Außerdem darf Psilocybin an Menschen verabreicht werden, die an einer schwer behandelbaren Depression leiden. Psilocybin ist der psychoaktive Inhaltsstoff von Magic Mushrooms. Das Land hat die beiden Drogen auf die Liste der von der Therapeutic Goods Administration zugelassenen Arzneimittel gesetzt.

Australien ist das erste Land, das erlaubt, Depressionen und PTBS mit Psychedelika zu behandeln. Die Entscheidung wurde im Februar angekündigt. Forschende in dem Land waren damals überrascht davon. Einer sagte, dass Australien damit "an der Spitze der Forschung in diesem Bereich" steht.

Auch in Deutschland wird daran geforscht, wie Psilocybin bei der Behandlung von Depressionen helfen kann.