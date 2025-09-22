Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mal diese oder jene Krankheit bekommen könnte?

Das würden wohl viele von uns gerne wissen. Ein europäisches Forschungsteam hat in der Fachzeitschrift Nature ein KI-Modell vorgestellt. Das soll in der Lage sein, das Risiko für über 1.000 Krankheiten vorherzusagen. Die Forschenden haben ihre KI mit allerhand Gesundheits-Daten trainiert, von 400.000 Menschen aus einer Bio-Datenbank in Großbritannien. Anschließend wurde das Modell nur mit den nötigsten Infos von über zwei Millionen Patienten aus Dänemark gefüttert. Und damit musste die KI dann eine Vorhersage zu Krankheiten erstellen. Das hat laut den Forschenden vor allem bei Erkrankungen schon ganz gut funktioniert, die einheitliche Verlaufsmuster haben, wie Diabetes oder ein Herzinfarkt.

Die Wissenschaftler sagen aber ganz klar, dass ihr Modell keine Gewissheit bringt. Sie vergleichen das Ganze eher mit Wettervorhersagen. Und bis die KI mal wirklich zum Einsatz kommen kann, müsse noch viel getestet werden.