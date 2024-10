Es kann aber auch sinnvoll sein, das mal mit Älteren zu spielen - um ihren Orientierungssinn zu testen. Forschende unter anderem vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Magdeburg haben dafür eine App entwickelt. Die sammelt während einer Schnitzeljagd Bewegungsdaten, und die liefern Hinweise darauf, ob eine Person ein erhöhtes Demenzrisiko hat.



Getestet haben die Forschenden das mit gut 70 Erwachsenen auf dem Campus der Uni Magdeburg gemacht. Unter den älteren Leuten waren einige, die sich für geistig fit hielten. Andere hatten angegeben, geistig deutlich nicht mehr so leistungsfähig zu sein wie früher - sie hatten aber in neuropsychologischen Standardtests keine auffälligen Ergebnisse. Bei der Schnitzeljagd zeigten sich aber Unterschiede: Diese Personen hielten häufiger an und brauchten oft länger, um sich zu orientieren.



Die Forschenden schreiben im Fachblatt PLOS Digital Health: Das bedeutet nicht, dass diese Personen Demenz haben oder zwangsläufig entwickeln. Aber die App könne helfen, Menschen mit erhöhtem Risiko zu identifizieren - und bei Demenz sei Früherkennung sehr wichtig.