Aber jetzt haben kanadische Forschende der McMaster University ein Schnelltest-System entwickelt, das bakterielle Infektionen in weniger als einer Stunde diagnostizieren kann. Das Forschungsteam berichtet im Fachmagazin Nature Chemistry, dass die neue Analysetechnik in ein kleines, tragbares Gerät passt, nur so groß wie ein USB-Stick. Im Gerät sitzt ein Mikrochip, der einen Tropfen Körperflüssigkeit analysiert - also Blut, Urin oder Speichel. Darin sucht die Technik nach bestimmten Merkmalen von Infektionserregern. Das Analyse-Ergebnis kann dann einfach angezeigt werden, wenn der Stick in ein Smartphone gesteckt wird.

Die Forschenden schreiben, dass sie ihr Schnelltest-System schon erfolgreich eingesetzt haben - und zwar konnte es Harnwegsinfektionen richtig diagnostizieren. Das Team sucht nun Hersteller für die Technik, damit sie so schnell wie möglich in der Praxis genutzt werden kann - besonders dort, wo Labor-Tests wenig oder gar nicht möglich sind.

Bisher ist es gängige Praxis, dass bei bakteriellen Infektionen Proben von Patienten erst an ein Labor geschickt und dort kultiviert werden, bis ein Ergebnis feststeht. Das kann Tage dauern.