Dass sich Gelähmte durch eine Therapie wieder bewegen können - Forschende aus der Schweiz haben da nach eigenen Angaben einen Durchbruch geschafft.

Sie berichten, dass zwei Testpersonen einen Teil der Beweglichkeit ihrer Beine und ihres Rumpfes wiedererlangt haben. Ein dritter Patient, der seit einem Motorradunfall querschnittsgelähmt war, konnte nach Monate langem Training sogar Treppen steigen.

Gelungen ist das mit einer implantierten Folie mit Elektroden, die Impulse an Nervenbahnen abgibt. Gesteuert wird das Ganze über ein Tablet. Von dort wird die gewünschte Aktivität drahtlos an eine Art Schrittmacher gesendet. Nach Angaben der Forschenden wird dadurch das Rückenmark so aktiviert wie es das Gehirn tun würde. Sie sagen, dass so neben dem Stehen und Gehen auch Schwimmen und Liegerad fahren möglich sind.