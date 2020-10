Der Nobelpreis für Medizin wird dieses Jahr für eine Entdeckung verliehen, durch die Millionen Menschenleben gerettet werden: die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus.

Geehrt werden die zwei US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton. In den 70er Jahren kannte die Medizin schon Hepatitis A und B - die eine Leberentzündung auslösen. Es gab aber auch Patienten, die weder A noch B hatten und trotzdem die gleichen Symptome. Harvey Alter untersuchte damals Menschen, die durch eine Bluttransfusion krank geworden waren. Er konnte zeigen, dass das Virus über das Blut übertragen wird. Michael Houghton isolierte die Genomsequenz des Virus. Und Charles Rice bestätigte, dass das Hepatitis-C-Virus schleichend die Leber zerstört.

Das Nobelkomitee erklärte, dank der Entdeckung gebe es heute Medikamente gegen das Virus und hochempfindliche Bluttests, sodass sich in vielen Teilen der Welt kaum noch Menschen mit Hepatitis C anstecken. Trotzdem sterben jedes Jahr laut Weltgesundheitsorganisation noch etwa 400.000 Menschen an den Folgen einer Infektion.