Viel hilft viel - das hat sich wohl dieser Mann gedacht, der sich ganze 217 Mal gegen das Corona-Virus hat impfen lassen.

Medizin-Forschende aus Erlangen waren über Zeitungsberichte auf den Mann aufmerksam geworden und hatten ihn zu einer Untersuchung eingeladen. Sie wollten vor allem rausfinden, was die ganzen Impfungen mit dem Immunsystem gemacht haben. Offenbar nichts Negatives, wie sie jetzt im Fachblatt "The Lancet" schreiben. Das Immunsystem des Mannes funktionierte wohl ganz normal. Bestimmte Abwehrzellen und Antikörper gegen SARS-CoV-2 kamen in seinem Blut häufiger vor als bei Menschen, die nur drei Impfungen bekommen hatten. Trotzdem sagen die Forschenden: Bitte nicht nachmachen, der Mann ist nur ein Einzelfall.

Warum er sich so oft hat impfen lassen, konnte das Team nicht sagen. Die Zahl 217 hat er selbst genannt, nachweisen konnte er nur 134 Impfungen mit insgesamt acht verschiedenen Impfstoffen. Und es steht auch nichts darüber in der Studie, wie die ganzen Impfungen in den Impfpass des Mannes gepasst haben.