Patient bekommt fast komplett neue Haut

Eine Umarmung, sich frei bewegen - das ist für Betroffene der Schmetterlingskrankheit undenkbar.

Ihre Haut ist so zerbrechlich wie ein Schmetterlingsflügel, sie schlägt Blasen und zerreißt. Vor fünf Jahren hat ein medizinisches Team aus Bochum und Módena in Italien einem siebenjährigen Jungen diese zerbrechliche Haut abgenommen und mit genmodifizierten Stammzellen ersetzt. Im New England Journal of Medicine berichten sie über das Verfahren, das bis dahin so großflächig noch nicht angewandt worden ist.

Die Fachleute hatten 80 Prozent der Haut entfernt, gentechnisch aufgearbeitet und auf die Wundflächen transplantiert. In ihrer Fallstudie schreiben sie, dass die Haut des Jungen inzwischen stabil ist, keine Blasen mehr geschlagen hat und er darüber inzwischen genauso fühlen kann wie Menschen mit gesunder Haut.