Die USA schicken Medikamente und experimentelle Impfstoffe nach Ruanda, um gegen einen Ausbruch des Marburg-Virus dort zu helfen.

In dem ostafrikanischen Land sind seit Ende September rund 40 Infektionen und rund 10 Todesfälle gemeldet worden. Das Marburg-Virus ist mit dem Ebola-Virus verwandt und ähnlich gefährlich. Bisher gibt es keine ursächliche Therapie und auch noch keinen zugelassenen Impfstoff. Ein US-Forschungsinstitut ist aber in der Entwicklung eines Impfstoffs und schickt ihn jetzt für eine Phase-2-Studie nach Ruanda. Auch in Uganda und Kenia laufen schon Studien. In Ruanda sollen jetzt 700 gefährdete Menschen geimpft werden, vor allem im Gesundheitswesen.

Diese Woche hatte ein Marburg-Verdachtsfall in Deutschland für Unruhe gesorgt. Ein Medizinstudent, der von Ruanda nach Frankfurt flog und danach mit dem Zug nach Hamburg fuhr, hatte sich Sorgen gemacht, dass er und ein Begleiter infiziert sein könnten. Nach Tests gab es dann aber Entwarnung.