Schon vor mehr als 5.000 Jahren, in der Steinzeit, gab es offenbar Operationen am Kopf.

Hinweise darauf hat ein spanisches Archäologie-Team gefunden - und zwar am Schädel einer Frau, die damals in Nordspanien bestattet wurde. Auf der Knochenoberfläche ihres Schädels sind Spuren eines chirurgischen Eingriffs zu sehen. Laut den Forschenden wurde die Frau am Ohr operiert - möglicherweise, weil sie eine schwere Mittelohrentzündung hatte. Das wäre der älteste bekannte Nachweis einer Ohr-OP.

Vermutlich wurde bei der Frau Knochengewebe abgeschabt, das von Bakterien angegriffen war. Die Forschenden gehen davon aus, dass das sehr schmerzhaft gewesen sein muss. Entweder hat die Frau das so ertragen, oder sie wurde mit pflanzlichen Stoffen betäubt.