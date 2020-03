Studierende der Medizin sollen während der Corona-Pandemie jetzt leichter in Krankenhäusern eingesetzt werden können.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dazu eine Verordnung unterzeichnet. Die ermöglicht es, dass für mehrere tausend Medizin-Studierende das zweite Staatsexamen verschoben wird - um ein Jahr in den April 2021. Stattdessen sollen die Studierenden in den nächsten Wochen direkt in das Praktische Jahr gehen. Dabei durchlaufen die Studentinnen und Studenten verschiedene Bereiche wie Chirurgie oder innere Medizin. Die Bundesländer können laut der Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums von diesem Plan aber auch abweichen und die Prüfungen wie geplant stattfinden lassen.

Das fordern viele Medizinstudierende - unter anderen auch in einer Petition, die schon mehr als 100.000 Menschen unterschrieben haben. Eine der Mit-Initiatorinnen, Ronja Reschke, hat bei Deutschlandfunk Nova erklärt, warum sie dagegen ist, das zweite Staatsexamen zu verschieben. Viele Studierende hätten schon viel Zeit in die Prüfungsvorbereitung gesteckt. Außerdem müssten die Medizin-Studierenden nächstes Jahr dann zwei Prüfungen schreiben - das sogenannte Hammerexamen. Das sei für viele Studierende eine psychische Belastung.