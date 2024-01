Die Gefährlichkeit von Pilz-Infektionen wird oft unterschätzt.

Das sagt ein britischer Forscher, der anhand von internationalen Daten versucht hat, die Dunkelziffer von tödlichen Pilzinfektionen einzuschätzen. Sein Ergebnis: Weltweit sterben pro Jahr fast vier Millionen Menschen an einer Pilzerkrankung - fast doppelt so viele wie noch vor rund 10 Jahren. Pilze sind so für fast 7 Prozent aller Todesfälle verantwortlich - zum Vergleich: bei Schlaganfällen sind es 11 Prozent.

Pilz-Infektionen sind vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich, und die Pilze profitieren auch von Pandemien mit anderen Erregern, etwa dem Covid-19-Virus. Der Studien-Autor sagt, wir sollten Pilze ernst nehmen - und müssten vor allem die Diagnose verbessern. Die bisherigen Methoden sind oft nämlich nicht sehr zuverlässig, so dass Infektionen nicht früh genug entdeckt werden. Gegen Pilze gibt es auch keine Impfstoffe.