Gegen hohes Gewicht und seine Folgen sind ja gerade Abnehmspritzen mit Diabetesmedikamenten im Trend. Die haben in der Vergangenheit schon zu Problemen mit Fälschungen geführt - als Alternative könnte ein Technikgadget kommen.

Forschende des MIT in den USA haben eine Elektro-Kapsel entwickelt, die man vor dem Essen schlucken soll. Die Kapsel vibriert dann im Magen. Die Idee dahinter: Durch die Vibrationen werden Signalwege getriggert, die dem Gehirn sagen der Magen ist voll. Und das Gehirn schüttet dann Hormone aus, die die Anweisung geben: Nix geht mehr - hör auf zu essen!

In Tierversuchen hat das funktioniert. Die Tiere haben 40 Prozent weniger gegessen.

Bevor die Technik aber auch bei Menschen zum Einsatz kommt, sind noch einige wichtige Fragen offen. So sagen die Forschenden, dass die Kapsel nicht verdaut wird. Aber wie kommt sie wieder raus und in den Elektroschrott? Was ist, wenn die Batterie ausläuft? Und wie lang muss die Kapsel eigentlich vibrieren?