Medikamente bestehen aus einem Wirkstoff - und zu einem großen Teil aus Zusatzstoffen.

Die dienen als Füllmittel oder sorgen dafür, dass sich Tabletten im Magen kontrolliert auflösen. Dabei ist die Bedingung: Zusatzstoffe müssen biologisch inaktiv sein. Das heißt, sie machen nur das, was sie sollen, und reagieren nicht mit menschlichen Zellen.

Einer Studie aus dem Fachmagazin Science zufolge sind einige der Zusatzstoffe aber doch nicht so inaktiv wie gedacht. US-Forschende haben mithilfe eines Computerprogramms insgesamt 3.300 Stoffe auf mögliche Wechselwirkungen untersucht. Anschließend wurde im Labor an menschlichen Zellen und Geweben getestet. Es zeigte sich, dass 38 Zusatzstoffe eigene Wirkungen hatten. Ein Antioxidationsmittel beeinflusste zum Beispiel die Zellteilung etwa von Abwehrzellen. Ein Konservierungsmittel mischte sich bei der Arbeit menschlicher Proteine ein. Diese Reaktionen waren teilweise stärker ausgeprägt als die eigentliche Wirkung.

Laut den Forschenden bedeutet das nicht unbedingt, dass diese Stoffe gefährlich sind, sie sind aber nicht so wirkungslos wie bisher angenommen. Vor allem wenn man bedenkt, dass diese Zusatzstoffe nicht nur in Medikamenten, sondern auch in Kosmetika, Lebensmitteln und Getränken verwendet werden.