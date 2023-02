Der Zusammenhang von Lungenkrebs und Rauchen ist bekannt.

Wie genau die chemischen Verbindungen aus Tabakrauch Lungenzellen verändern, haben Forschende der ETH Zürich untersucht. In ihren Laborexperimenten ging es vor allem um die chemische Verbindung Benzopyren, die beim Verbrennen von Tabak entsteht. Gelangt es in den menschlichen Körper, wird Benzopyren zu bestimmten Stoffwechselprodukten umgewandelt, die giftig sind. Diese Giftstoffe gaben die Forschenden in eine Petrischale mit Lungenzellen.

Beobachtungen in der Petrischale

In den Zellen haben die Giftstoffe einen bestimmten DNA-Baustein schädlich verändert, das Guanin. Manche Zellen waren nicht in der Lage, den Schaden selbst zu reparieren. Und wenn sich diese kaputten Zellen teilten, kam es an diesen Stellen zu einer DNA-Mutation, die Krebs verursachen konnte.

Mit verschiedenen Methoden konnten die Forschenden erstmals sehen, an welchen Stellen sich das Erbgut nicht selbst reparieren und sich Tumore bilden konnten.

Diese Methoden könnten in Zukunft helfen, die Folgen auch anderer chemischer Stoffe auf den menschlichen Körper zu testen.