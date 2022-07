Dazu gehört auch das Marburg-Virus. Ein hochansteckender Erreger, der bei Menschen ähnliche Symptome auslöst wie Ebola. Die Gesundheitsbehörden in Ghana melden jetzt zwei Fälle, bei denen Menschen am Marburg-Virus gestorben sind. Es ist das zweite Mal, dass der Erreger in Westafrika nachgewiesen wurde.

Überträger-Tier ist noch nicht klar



Laut der Weltgesundheitsorganisation starben bei bisherigen Ausbrüchen zwischen knapp 25 und knapp 90 Prozent der Infizierten. Es ist bislang nicht geklärt, von welchem Tier das Virus genau auf Menschen überspringt. Es kommen unter anderem Flughunde als Überträger in Frage.



Zum ersten Mal beim Menschen nachgewiesen wurde das Virus 1967 in einem Labor in der Stadt Marburg in Hessen. Dort hatten Menschen mit infizierten Versuchsaffen gearbeitet.