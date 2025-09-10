Blutdruckmessen wird auf Symbolfotos im Netz fast immer falsch dargestellt - auch auf dem Foto hier oben.

Eine Analyse von mehr als 1000 Fotos aus elf Bilddatenbanken zeigt: Gerade einmal 14 Prozent zeigen die richtige Methode. Oft sitzen die Menschen auf den Fotos nicht korrekt – zum Beispiel lehnen sie sich nicht an (73%), der Unterarm liegt (wie bei dem Foto hier oben) nicht auf einer festen Oberfläche (55%), oder die Beine sind überschlagen (13%) statt mit den Füßen flach auf dem Boden zu sitzen(36%).

Die Forschenden räumen ein, dass Fotografen keine medizinische Ausbildung haben und nicht jedes Detail berücksichtigen können. Aber solche Bilder haben Wirkung. Viele Menschen messen inzwischen selbst ihren Blutdruck zu Hause. Wer sich dabei an falschen Darstellungen im Netz orientiert, riskiert ungenaue Werte. Das kann dazu führen, dass Bluthochdruck unentdeckt bleibt oder unnötig behandelt wird.

Schätzungen zufolge haben mindestens ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland Bluthochdruck, in den USA sogar fast die Hälfte - allerdings wurde dort vor einigen Jahren die Definition geändert.