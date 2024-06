Eigentlich soll in der Europäischen Union die Lebenserwartung nicht davon abhängen, wo man wohnt.

Aber eine Recherche von einem internationalen Journalisten-Team, darunter auch vom NDR und WDR, zeigt: die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten ist extrem unterschiedlich.

Untersucht wurde, wie 32 Präparate gegen schwere Krankheiten, die in den letzten fünf Jahren auf den Markt kamen, in den EU-Staaten verfügbar sind. In einigen EU-Ländern bekommen Patienten einen Teil davon nur, wenn sie selbst zahlen: In Ungarn waren es drei Viertel der Medikamente, in Zypern die Hälfte und in Estland, Lettland und Litauen noch ein Drittel. Dagegen werden in Deutschland und Österreich alle 32 Medikamente von den Krankenkassen bezahlt.

Grund für den ungleichen Zugang sind laut der Recherche hohe Preise und zu wenig transparente Verhandlungen mit den Pharmaunternehmen. Die Folge: Ärmere und kleinere EU-Staaten können sich die neueren und besseren Präparate oft nicht leisten.