Sie haben einen 3D-Drucker entwickelt, der im Magen-Darm-Trakt beschädigtes Gewebe reparieren soll. Dazu ist der Drucker natürlich extra klein. Mithilfe eines Magneten wird er durch den Körper an sein Ziel gelenkt - zum Beispiel zu einem Magengeschwür. Dort kann der Mini-Drucker dann eine Biotinte abgeben, mit der die geschädigte Stelle repariert wird. Anschließend wird der Mini-Drucker über den Mund wieder herausgeholt. Bei Versuchen mit Kaninchen hat die Technik laut den Forschern schon funktioniert.



Mit dem Bio-Drucker könnte man in Zukunft vielleicht auf Operationen verzichten. Die Technik ist nicht komplett neu. Schon länger wird an Mini-Robotern geforscht, die Medikamente direkt im Körper abliefern.

