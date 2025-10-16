Bitte schlucken Sie diesen Drucker!
Das könnten Patientinnen und Patienten in Zukunft vielleicht beim Arzt hören - zumindest wenn es nach zwei Forschern der Uni Lausanne geht.
Sie haben einen 3D-Drucker entwickelt, der im Magen-Darm-Trakt beschädigtes Gewebe reparieren soll. Dazu ist der Drucker natürlich extra klein. Mithilfe eines Magneten wird er durch den Körper an sein Ziel gelenkt - zum Beispiel zu einem Magengeschwür. Dort kann der Mini-Drucker dann eine Biotinte abgeben, mit der die geschädigte Stelle repariert wird. Anschließend wird der Mini-Drucker über den Mund wieder herausgeholt. Bei Versuchen mit Kaninchen hat die Technik laut den Forschern schon funktioniert.
Mit dem Bio-Drucker könnte man in Zukunft vielleicht auf Operationen verzichten. Die Technik ist nicht komplett neu. Schon länger wird an Mini-Robotern geforscht, die Medikamente direkt im Körper abliefern.