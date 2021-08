Einen großen Anteil daran haben Bakterien, für die Erdöl Nahrung ist. Die spalten die Bestandteile des Öls auf, das Wasser wird gereinigt. Allerdings arbeiten diese Bakterien in kalten Gewässern langsamer und genau dahin - Richtung Arktis - verlagert sich ein Teil des Schiffsverkehrs sowie der Öl- und Gas-Förderung. Damit wächst die Gefahr, dass auch dort Öl-Katastrophen passieren.



Ein Forschungsteam aus Kanada sagt jetzt: Auch in kalten Gewässern gibt es Bakterien, die Öl und Diesel abbauen können. Das Team hat Bedingungen im Labor nachgestellt, wie sie in der Labradorsee herrschen - zwischen Kanada und Grönland. Dort hat das Wasser meist um die vier Grad. Die Bakterien waren auch unter diesen Bedingungen, in der Lage Öl-Bestandteile abzubauen.

Wie schnell Öl im Fall eines Unglücks in kalten Küstengewässern tatsächlich abgebaut wird, ist aber weiter unklar. An der Küste von Alaska finden sich beispielsweise immer noch Ölreste eines Tankerunglücks, das vor mehr als 30 Jahren passiert ist. Nach der Havarie des Tankers Exxon Valdez waren dort im Jahr 1989 rund 40.000 Tonnen Rohöl ins Meer und an die Küste gelangt.