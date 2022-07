Neue Tier- und Pflanzenarten werden immer wieder entdeckt - jetzt ist das Forschenden mitten im Pazifik gelungen.

Dort waren sie auf dem Meeresgrund der Clarion-Clipperton-Zone unterwegs - jedenfalls indirekt, mithilfe eines ferngesteuerten Fahrzeugs. So konnten sie in der Tiefe von 3.000 bis 4.800 Metern Exemplare von verschiedenen Arten einsammeln. Bis dahin war es auf dieser Tiefsee-Ebene nur möglich, Lebewesen mithilfe von Fotos zu erforschen. Die Forschenden schreiben jetzt im Fachmagazin Zookeys, dass es in dieser Tiefe eine hohe Vielfalt großer Arten gibt.

Würmer und Quallen-ähnliche Tiere

Die Forschenden haben insgesamt 55 Tiere eingesammelt - davon 48 verschiedene Arten. Und unter denen sind auch 30 potenziell neue Arten - zum Beispiel Würmer, Tausendfüßer-ähnliche Tiere, Quallen-ähnliche Tiere und Korallen.

