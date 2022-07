Seesterne sterben seit fast zehn Jahren an einer rätselhaften Krankheit - und jetzt sind die ersten Fälle auch in Europa entdeckt worden.

Darüber schreiben drei Forscher im Fachmagazin Biology Letters. Sie hatten für ihre Studie Seesterne vor der Ostküste Irlands aus Krabbenkörben gesammelt und mit ins Labor genommen. Alle Exemplare gehörten zur Art des Gemeinen Sonnensterns, der oft rötlich gefärbt ist und acht bis 14 Arme hat. Die Biologen setzten diese Seesterne in Meerwasser-Aquarien und beobachteten sie. Nach einigen Tagen traten bei den anfangs gesund wirkenden Tieren erste Symptome der rätselhaften Krankheit auf, die "Sea Star Wasting Disease" genannt wird. Dabei entfärbt sich erst die Haut der Seesterne und sie bekommen Geschwüre, dann krümmen sich ihre Arme, die Tiere werden ungewöhnlich schlaff und am Ende fallen ihre Arme ab. Bei der Studien-Beobachtung im Labor starben am Ende zwei Drittel der Seesterne.

Die Studie zeigt, dass auch in Europa heimische Arten anfällig sind für die Krankheit. Möglicherweise ist sie hier auch schon deutlich weiter verbreitet als angenommen.

Das würde das Massensterben bei einigen anderen Seestern-Arten erklären. Ein Massenaussterben des Sonnensterns könnte bisher unerkannt geblieben sein. Nach wie vor ist unklar, wodurch die Krankheit ausgelöst wird. Die Symptome scheinen aber schneller voranzuschreiten, wenn die Umweltbedingungen instabil sind - zum Beispiel in ungewöhnlich warmem Meerwasser.

Laut den Forschern sind viele Seesterne in ihren Ökosystemen wichtige Fressfeinde, die die Zusammensetzung der Wirbellosen-Fauna am Meeresgrund regulieren.