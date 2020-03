Forschende der Uni Bristol haben das genauer untersucht. Sie haben rausgefunden, dass sich die Tier- und Pflanzenarten verschieben - dahin, wo die Temperatur besser passt. Die Forschenden haben die Daten von mehr als 300 Meeres-Lebewesen über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren ausgewertet.

Wenn das Meer wärmer wurde, zogen die Arten ein Stück weiter Richtung Nord- oder Südpol, weil das Meer dort kühler ist als in der Mitte, also am Äquator. Für die Forschenden ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Lebewesen körperlich nicht an die neuen Temperaturen anpassen, sondern fliehen und sich neuen Lebensraum suchen müssen. Über ihre Studie berichten die Forschenden auch in einem kurzen Video.

In den letzten 100 Jahren sind die Meere mehr als ein Grad wärmer geworden und in den nächsten 30 Jahren kommt vermutlich noch ein halbes Grad dazu.