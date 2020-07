Ein Forschungsteam hat in der Mitte des Pazifik im Meeresboden Mikroorganismen nachgewiesen, die seit rund 100 Millionen Jahren dort überleben. Das Gebiet, genannt Südpazifischer Meereswirbel, gilt eigentlich als Meeres-"Wüste": Das Wasser ist extrem nährstoffarm, weil die Sonneneinstrahlung extrem und das nächste Land weit weg ist.

Die Forschenden haben Proben aus den Sedimenten am Meeresboden genommen und überprüft, ob die Mikroben darin noch leben. Dafür "fütterten" sie sie mit Nährstoffen. Tatsächlich begannen fast alle Mikroben - meistens Bakterien -, die Nährstoffe aufzunehmen, und sie fingen sogar an, sich zu vermehren. Die Forschenden finden es extrem spannend, dass es sogar in den ältesten Sediment-Schichten fast ohne Nahrung noch lebende Organismen gibt, die wachsen und sich vermehren können.

Die Studie ist im Fachjournal Nature Communications erschienen.