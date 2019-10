Bisher haben MeeresbiologInnen nur gestrandete Wale vermessen oder gewogen. Ein Team der Woods Hole Oceanographic Institution hat jetzt im Fachblatt Methods in Ecology and Evolution eine neue Messmethode vorgestellt. Dabei kommen Drohnen zum Einsatz, die über die Tiere fliegen und Luftaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven machen. So können die Körpermaße der Wale erhoben werden. Anhand derer wird dann im Abgleich mit gestrandeten Tieren das Gewicht berechnet.

Durch die neue Methode kann jetzt etwa nachvollzogen werden, wie Walkälber wachsen. Außerdem könnten die Drohnen helfen, wenn sich Wale in Fischernetzen verfangen haben und befreit werden müssen. Durch die neue Art das Gewicht zu berechnen kann die nötige Dosis Betäubsmittel besser abgeschätzt werden.