Um Wale zu erforschen, brauchen Meeresbiologen die Daten von Sendern, die sie an den Tieren befestigen.

Aber wie kriegt man so ein Gerät zum Beispiel an einen großen Blauwal? Bisher versuchen die Forschenden, dem Tier mit einem Boot möglichst nahe zu kommen und schießen dann eine Art Saugnapf, an dem das Gerät hängt, auf den Wal. Aber das kann die Tiere stressen und auch für die Menschen gefährlich sein.

Ein Team der US-Umweltbehörde NOAA hat dafür jetzt erfolgreich den Einsatz von Drohnen getestet und berichtet davon in einer Fachzeitschrift. Während eines 8-tägigen Einsatzes konnten sie 29 geeignete Blau- und Finnwale identifizieren und die meisten von ihnen tatsächlich mit einem Sender ausstatten. Dabei brachten sie das Gerät mit einer Drohne aus der Luft über den Wal und konnten so im Schnitt einen Abstand von mehr als 400 Metern zu den Tieren einhalten. Damit war der Einsatz von Drohnen nicht nur sicherer, sondern auch erfolgreicher als vergleichbare Einsätze mit der traditionellen Methode per Boot.