Das deutsche Forschungsschiff METEOR ist auf dem Weg ins östliche Mittelmeer.

Das Helmholtzzentrum für Ozeanforschung in Kiel schreibt, dass dieser Bereich des Mittelmeers besonders stark vom Klimawandel betroffen ist und sich deshalb gerade stark verändert. Das Wasser dort erwärmt sich schneller als in anderen Meeren. Das hat auch Auswirkungen auf die Lebewesen: pflanzlicher Plankton wächst schneller, damit ist mehr Nahrung für Fische vorhanden.

Vier Wochen soll die METEOR dort erforschen, wie sich das Nahrungsangebot in den einzelnen Meeresschichten veärndert. Dabei arbeiten viele Geräte auf dem Schiff autonom. Mit Satellitenbildern und Computermodellen will das Team der METEOR die Ergebnisse in einen größeren Kontext stellen. Der Fahrtleiter sagt, dass sie das Meer als natürliches Labor nutzen wollen.