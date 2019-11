Auch viele Tierarten haben eine bevorzugte Seite: Gorillas zum Beispiel, Katzen oder Delfine. Unter den Meeressäugern gibt es offenbar sogar mehr Rechtshänder als unter uns Menschen. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat Delfine vor den Bahamas beim Fressen beobachtet. Dabei schwimmen sie am Meeresgrund und stecken immer wieder ihre Schnäbel in den Sand. Bevor es dazu kommt, machen sie eine plötzliche, scharfe Drehung. Mehr als 700 Manöver haben die Forschenden beobachtet, in über 99 Prozent der Fälle drehten sich die Delfine nach rechts. Nur ein Tier drehte sich nach links.