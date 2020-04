Forschende beschreiben in den Scientific Reports, dass ihnen das mithilfe von Satellitendaten gelungen ist. Demnach können sie Stücke, die bis zu fünf Millimeter klein sind, ausfindig machen.

Grundlage ist eine Spektralanalyse: Also das Sonnenlicht, dass die Meeresoberfläche reflektiert und absorbiert. Schwimmt Plastik auf der Oberfläche, dann ändert sich diese Lichtsignatur. Schwimmen zum Beispiel Algen auf der Meeresoberfläche, ändert sich die Lichtsignatur ebenfalls. Das Team hat an unterschiedlichen Orten der Welt Daten gesammelt und diese mit den Satellitendaten abgeglichen. So konnte der Algorithmus lernen, zwischen Plastik und natürlichem Treibgut zu unterscheiden.

In einem ersten Test an vier Orten – von der Küste vor Ghana bis zur schottischen See – hatte der Algorithmus eine Plastik-Trefferquote von 86 Prozent.