Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Nature Climate Change: Das internationale Forschungsteam hat dafür Daten lokaler Gezeitenmesstationen neu ausgewertet. Ergebnis: Die Pegel steigen schon seit Ende der 1960er Jahren immer schneller. Das liegt vor allem daran, dass sich die Winde auf der Südhalbkugel verstärkt haben. Einerseits wurde so das Wasser im Süden stärker durchmischt, andererseits wurde mehr warmes Wasser in den Norden transportiert. In den 1990er Jahren kam dann das abschmelzende Wasser von Gletschern in Grönland und der Arktis dazu.

Da beide Prozesse durch den Klimawandel verstärkt werden, trägt das weiter zum Anstieg der Meeresspiegel bei. Die Pegel könnten in Zukunft also noch schneller und stärker steigen als bisher.