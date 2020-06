Sie schützen Küsten vor Stürmen und vor Abtragung, sie binden das Treibhausgas Kohlendioxid, und sie sind die Kinderstuben für viele Fischarten. Ein internationales Forschungsteam hat sich jetzt angesehen, wie gut Mangroven mit dem Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel klarkommen.

Ergebnis: Steigt der Meeresspiegel pro Jahr um sechs bis sieben Millimeter, dann kommen die Mangrovenbäume damit gerade noch zurecht. Darauf deuten Ablagerungen vom Ende der letzten Eiszeit vor sieben- bis zehntausend Jahren hin, die die Forschenden ausgewertet haben.

Die schlechte Nachricht: Wenn die Menschheit den Klimawandel weiterhin so antreibt wie bisher, dann steigt der Meerespiegel durch schmelzendes Eis schon innerhalb der kommenden 30 Jahre schneller und Mangrovenwälder könnten dann absterben. Die gute Nachricht: Wir haben es in der Hand. Durch Klimaschutzmaßnahmen ließe sich der Meeresspiegelanstieg so gering halten, dass Mangrovenwälder damit weiterhin klar kommen.

Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen. Dazu gibt es auch eine Einordnung einer anderen Forscherin.