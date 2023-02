Auch Schwämme können niesen.

Das überrascht, weil sie in der Tierwelt eigentlich als eher simple Lebensformen gelten - Schwämme haben weder ein Nervensystem noch Muskeln oder Organe. Was sie können, ist Nahrung aus dem Wasser filtern - und, wie ein Forschungsteam in der Karibik bei Röhrenschwämmen beobachtet hat, eben auch niesen.

Alle paar Stunden ziehen sich die Schwämme zusammen und schleudern dann Schleim von sich. Darin stecken Stoffwechselüberreste, aber auch Abfälle und Krankheitserreger, die sie mit dem Wasser vorher eingesaugt haben.

Ein Nieser alle paar Stunden

Die Forschenden vermuten, dass es auch im Inneren der Schwämme Transportwege für den Schleim gibt - quasi in Gegenrichtung zum einströmenden Wasser, das sie filtern. Das lässt sich wahrscheinlich mit dem menschlichen Atmungssystem vergleichen. In unseren Bronchien gibt es Flimmerhärchen, die Staub und Keime gegen die Einatemrichtung in den Rachen transportieren - wo wir alles dann aushusten oder ausniesen. Die Studie ist im Fachjournal Current Biology erschienen.