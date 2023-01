Korallenriffe und bunte Fische - das gehört zusammen.

Doch die Korallenbleiche durch höhere Wassertemperaturen macht beiden zu schaffen. Eine neue Studie zeigt, dass Fische nach einer Korallenbleiche-Phase umlernen müssen - und zwar, was die Erkennung von Fisch-Konkurrenz am Riff angeht. Die Forschenden haben im Indopazifik das Verhalten von 38 Korallenfisch-Arten beobachtet. Nach einer Korallenbleiche griffen die Fische andere Arten häufiger an als vorher und jagten sie auch länger. Das bringt eine höhere Verletzungsgefahr - und verbraucht auch viel Energie.

Fische unter Stress

Das Forschungsteam warnt, dass Korallenbleiche-Phasen mit der Erderwärmung häufiger werden - und das die Fische unter Stress setzt. Weil sie jedes Mal neu lernen müssen, gegen welche Konkurrenz am Riff sie sich wehren müssen - und mit welchen anderen Arten sie friedlich zusammenleben können.

Die Studie ist derzeit (Stand 4.1.2023, 10 Uhr) noch nicht online abrufbar. Der Titel der Studie lautet: "Rapid resource depletion on coral reefs disrupts competitor recognition processes among butterfly species". Eine Zusammenfassung gibt es in der Pressemitteilung.